«Локомотив-Кубань» завоевал Кубок России по баскетболу

Краснодарский край, Вся Россия

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 февраля одержал победу над «Нижним Новгородом» в финале 17-го розыгрыша Кубка России

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Матч состоялся в краснодарском «Баскет-холле» и завершился со счетом 85:64 (25:19, 26:21, 16:9, 18:15). Таким образом «Локо» во второй раз стал обладателем Кубка России.

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал Дмитрий Кулагин, набравший 29 очков. По 13 очков набрали Павел Антипов и Станислав Ильницкий.

Как сообщали Юга.ру, в полуфинале команда Саши Обрадовича разгромила «Новосибирск».

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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