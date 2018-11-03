«Локомотив-Кубань» дома уступил эстонскому «Калеву»

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» потерпели поражение от эстонского «Калева» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:85 (21:27, 27:24, 22:22, 10:12).

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Дмитрий Кулагин. На его счету 22 очка.

Это поражение стало для «Локо» вторым в нынешнем чемпионате. Первый проигрыш красно-зеленые заработали на встрече с УНИКСом.

Следующий матч в рамках лиги ВТБ команда Саши Обрадоваича сыграет 11 ноября дома против ЦСКА. Перед этим красно-зеленые 7 ноября примут польскую «Гдыню» в матче Еврокубка.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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