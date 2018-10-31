«Альба» нанесла «Локомотиву-Кубани» первое поражение в сезоне Еврокубка
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 31 октября провел домашний матч 5-го тура группового этапа Еврокубка против немецкой «Альбы»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 75:83 (17:25, 22:24, 19:18, 17:16).
Таким образом «Альба» прервала четырехматчевую победную серию «железнодорожников».
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Айзея Уайтхэд, набравший 16 очков. Дорелл Райт заработал 15 очков, Мустафа Фалль — 14 очков.
Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 487 зрителей. Перед началом матча болельщики устроили на фан-секторе перформанс с тематикой Хэллоуина.
#Halloween has landed in Krasnodar! pic.twitter.com/e6eYT5PDff— EuroCup (@EuroCup) October 31, 2018
Следующий матч в рамках Еврокубка красно-зеленые проведут 7 ноября на домашнем паркете против «Арки Гдыни». В этот же день немцы на выезде сыграют с турецким «Тофашем».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Еврокубка команда Саши Обрадовича в гостях одолела хорватскую «Цедевиту».
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