«Альба» нанесла «Локомотиву-Кубани» первое поражение в сезоне Еврокубка

Краснодарский край, В мире

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 31 октября провел домашний матч 5-го тура группового этапа Еврокубка против немецкой «Альбы»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 75:83 (17:25, 22:24, 19:18, 17:16).

Таким образом «Альба» прервала четырехматчевую победную серию «железнодорожников».

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Айзея Уайтхэд, набравший 16 очков. Дорелл Райт заработал 15 очков, Мустафа Фалль — 14 очков.

Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 3 тыс. 487 зрителей. Перед началом матча болельщики устроили на фан-секторе перформанс с тематикой Хэллоуина.

Следующий матч в рамках Еврокубка красно-зеленые проведут 7 ноября на домашнем паркете против «Арки Гдыни». В этот же день немцы на выезде сыграют с турецким «Тофашем».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче Еврокубка команда Саши Обрадовича в гостях одолела хорватскую «Цедевиту».

Баскетбол Еврокубок Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Альба» нанесла «Локомотиву-Кубани» первое поражение в сезоне Еврокубка
«Ахмат» дома проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России
Напавшие на полицейских в Ростове молодые люди пытались сбежать на Украину
В море у Севастополя подорвали авиабомбу весом в четверть тонны
Шестерым экс-руководителям Кубанского универсального банка предъявили обвинение
Вице-премьер Крыма назвал ситуацию с вывозом мусора в Симферополе неисправимой

Лента новостей

Статьи

Ларс Даниэльссон, Конрад Хервиг, Сергей Долженков

И другие звезды фестиваля GG Jazz 2-4 ноября в Краснодаре

Статьи

Избиения, уголовные дела, административные аресты

История политических преследований на Кубани

Статьи

«Йога-брейк» за рабочим столом

Эволюция Юга.ру запускает серию видео с упражнениями от Юлии Юриковой

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале