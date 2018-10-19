«Если вы уйдете живыми — я тот, кем вы меня обзываете». Кадыров предложил митингующим в Ингушетии устроить протест в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал митинги жителей Ингушетии, которые протестуют против установления границы между регионами

«По эту сторону границы — чеченская земля, на другой стороне — ингушская. Если вы настоящие мужчины, если вы народ, если это территория ваша — сделайте там митинг. Закон принят, он вступил в силу. Эта кучка, которая называет себя предводителями, если вы мужики — придите на мою территорию и сделайте там хотя бы один митинг. Если вы оттуда уйдете живыми — я тот, кем вы меня обзываете. Приезжайте в гости — добро пожаловать. Открывайте бизнес — подготовим все документы. Приезжайте как туристы — примем вас как родных. Но если придете, называя себя мужчинами, со словами "Это моя территория", и если уйдете оттуда на своих ногах — тогда я тот, кем вы меня обзываете», — приводит Romb перевод речи Кадырова с чеченского.

В сети появилось видео, на котором Кадыров высказывается о протестах в соседней республике.

Кадыров наконец отреагировал на протесты в Ингушетии: раз вы настоящие мужчины, попробуйте провести митинг на моей территории. pic.twitter.com/ifjRKe3BXN

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. После этого в Ингушетии начались массовые митинги, жители республики потребовали референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова. Депутаты Ингушетии заявили , что результаты голосования были сфальсифиированы. Позже Евкуров признался , что соглашение подписали спонтанно.

Ингушетию посетили полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и руководитель управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин. Они признали возможные недоработки при подписании закона, однако рекомендовали митингующим прекратить протесты и заняться решением проблемы через суд.

После этого организаторы протестов проигнорировали встречу с Евкуровым и приостановили митинги, которые длились две недели.

17 октября правительство Ингушетии согласовало очередной массовый митинг, который состоитсяв Магасе с 31 октября по 2 ноября.