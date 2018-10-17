В Кремле признали возможные недоработки закона о границе Ингушетии и Чечни

Полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин прокомментировали закон о чечено-ингушской границе

В Пятигорске 16 октября члены комитета проходящего в Магасе митинга против соглашения о разделении границы между Ингушетией и Чечней провели переговоры с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и руководителем управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным.

По словам представителей власти, соглашение о границе уже вступило в силу, однако «в нем могут быть недоработки», сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Андрей Ярин рекомендовал продолжить работу над проблемой, обсуждать ее в рамках комиссии Ингушетии по взаимодействию с властями Чечни по определению границы и приглашать людей, которые живут возле границы.

Заседание комиссии пройдет 17 октября в Магасе, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

После встречи с Матовниковым и Яриным лидеры протестной акции в Магасе заявили, что чиновники признали нарушения при подписании закона о границе между республиками.

По словам представителей оргкомитета митинга, представитель Кремля подтвердил, что перед заключением соглашения глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров должен был учесть мнение жителей республики. Чиновники заявили, что закон не может быть отменен, его можно только обжаловать через суд. Они призвали распустить протестный митинг и продолжить заниматься решением проблемы в судебном порядке, после чего члены оргкомитета высказали возмущение и ушли из зала переговоров.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками.

После этого в Ингушетии начались массовые протесты, жители республики потребовали референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова.

Депутаты Ингушетии заявили о фальсификации голосования. Позже Евкуров признался, что соглашение было подписано спонтанно.