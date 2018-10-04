В Ингушетии на митинге против обмена землями с Чечней силовики начали стрелять в воздух

В столице Ингушетии Магасе 4 октября силовики открыли стрельбу в воздух

К собравшимся попытался выйти глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Люди встретили его криками, кто-то стал бросать пустые бутылки. В ответ на это охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух, пишут в телеграм-канале «Ингушетия-2018» .

«На митинге у парламента Ингушетии силовики открыли стрельбу в воздух. К собравшимся вывели депутатов, началась потасовка. В итоге делегацию увели под многочисленные выстрелы и вопли толпы», — рассказала Фохт.

Корреспондент Русской службы «Би-би-си» Лиза Фохт сообщила о стрельбе на митинге у парламента Ингушетии в своем твиттере .

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями».

Согласно соглашению, Чеченской республике передадут горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. Накануне глава приграничного с Чечней Сунженского района Исса Хашагульгов подал в отставку.

На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они потребовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.

Утром 1 октября МВД по Ингушетии сообщило о возбуждении двух уголовных дел по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.

Конституционный суд Ингушетии 4 октября выступил за проведение референдума по вопросу о границе с Чечней.