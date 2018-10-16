К митингующим в Ингушетии приехали из администрации президента РФ и полпредства. И предложили им судиться с властью

Делегация протестного митинга в Магасе встретилась 16 октября в Пятигорске с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным и полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым

Участвовавший во встрече председатель Совета старейшин Ингушетии Малсаг Ужахов рассказал, что после двухчасовых обсуждения представители Кремля заявили, что «уже ничего изменить нельзя, так как закон об административной границе между двумя республики вступил в силу». «Нам предложили сформировать комиссию, проанализировать принятое соглашение и, если выявятся нарушения, оспорить закон в соответствующих судебных инстанциях»,— цитирует Ужахова «Коммерсантъ».

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Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщил, что на встрече в Пятигорске чиновники заявили, что закон о разделении границы «был принят и уже вступил в силу, но при этом признали, что в нем могут быть недоработки». Ярин предложил продолжить работу над проблемой «в рамках правоприменительной практики». Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками (документ вступил в силу 16 октября). Она не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги. Начались они 4 октября на главной площади Магаса, перед администрацией республики, и продолжаются круглосуточно. Протестующие требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики.