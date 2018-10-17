В Магасе власти согласовали новую акцию протеста

Правительство Ингушетии 17 октября согласовало проведение митинга противников соглашения о границах с Чечней

«В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 31 октября по 2 ноября 2018 года по проспекту И.Зязикова № 15 в Магасе на площадке перед зданием НТРК. Проведение указанного мероприятия согласовываю при соблюдении требований республиканского и федерального законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства Ингушетии.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками. Крупный митинг собрался на главной площади Магаса 4 октября и продолжается круглосуточно. В первый день акции протеста силовики открыли стрельбу в воздух. На следующий день митингующие потребовали референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова.

Правительство Ингушетии согласовало акцию протеста до 17 октября, ее разрешалось проводить с 7:00 до 22:00. Активисты подали заявку на продление митинга, но к 16 октября ответа не получили, рассказал председатель «Мехк Кхел» Сараждин Султыгов.

Глава Ингушетии 12 октября признался, что соглашение о границе с Чечней подписали спонтанно. Документ о границе между республиками вступил в силу 16 октября.