В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли федеральную трассу

Жители Ингушетии, недовольные соглашением о границе с Чечней, устроили автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около столицы республики Магаса

1 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с выходцами из сел на границе Чечни и Ингушетии. Они заявили, что не видят причин для территориальных споров.

«Мы приехали сюда, чтобы сказать, что мы не спорим и не воюем ни за какую территорию. Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев, но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель. Не вносите раздор и разногласия между нами — у нас один язык, мы один народ, мы братья, мы мусульмане, и мы не должны делиться. Если нас спросить, то нам нет разницы, где граница, мы знаем, где наша родная земля. Так же и представители Галаевых, Мержоевых, Беной. Каждый тейп знает — надо, чтобы каждый берег свою родину, украшал ее, развивал», — сказал представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов.

Евкуров поддержал слова гостей: «Сколько бы границ мы не установили на бумаге, между нашими народами не может быть раздора, и они нас не разделят. Нашу молодежь крутят и подстрекают в сети Интернет, которая верит всему, что ей дают, и игнорирует факты. А делают это люди, которые преследуют свои цели. У них у всех болит душа за родину, и это хорошо, но нельзя терять олову и забывать про здравый смысл и позволять себя вводить в заблуждение».