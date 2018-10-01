В Ингушетии протестующие против соглашения о границе с Чечней перекрыли федеральную трассу
Жители Ингушетии, недовольные соглашением о границе с Чечней, устроили автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около столицы республики Магаса
Большое количество автомобилей скопилось на так называемом магасском кругу на ФАД «Кавказ», они ограничили доступ к столице, образовались пробки.
«В знак несогласия с этим решением (о соглашении — прим.) десятки легковых автомашин с включенными фарами, сигналя, проехались по городам Карабулак и Назрань, остановились на магасском кругу, где проходит стихийный митинг», — рассказал источник «Интерфакса».
По сообщениям пользователей соцсетей, общее количество машин достигло нескольких сотен, передает «Кавказ. Пост».
Позже источник «Интерфакса» сообщил, что участники автопробега разошлись после беседы с известными религиозными деятелями.
Накануне МВД по Ингушетии призвало инициаторов отказаться от несогласованных массовых акций в республике, предупредив, что организаторы подобных мероприятий будут привлечены к установленной законом ответственности.
1 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с выходцами из сел на границе Чечни и Ингушетии. Они заявили, что не видят причин для территориальных споров.
«Мы приехали сюда, чтобы сказать, что мы не спорим и не воюем ни за какую территорию. Сейчас камнем преткновения и споров является земля орстхоевцев, но почему-то о ней спорят люди, которые морально не имеют на это права, они не из нашего тейпа, не выходцы из наших земель. Не вносите раздор и разногласия между нами — у нас один язык, мы один народ, мы братья, мы мусульмане, и мы не должны делиться. Если нас спросить, то нам нет разницы, где граница, мы знаем, где наша родная земля. Так же и представители Галаевых, Мержоевых, Беной. Каждый тейп знает — надо, чтобы каждый берег свою родину, украшал ее, развивал», — сказал представитель тейпа Цечоевых Саит Изарипов.
Евкуров поддержал слова гостей: «Сколько бы границ мы не установили на бумаге, между нашими народами не может быть раздора, и они нас не разделят. Нашу молодежь крутят и подстрекают в сети Интернет, которая верит всему, что ей дают, и игнорирует факты. А делают это люди, которые преследуют свои цели. У них у всех болит душа за родину, и это хорошо, но нельзя терять олову и забывать про здравый смысл и позволять себя вводить в заблуждение».
Как сообщали Юга.ру, документ был подписан 26 сентября. Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. В соглашении сказано, что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты были не тронуты. Чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров на границе с Малгобекским районом и взамен получила такую же площадь части Надтеречного района.
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, комментируя случившееся, назвали подписание историческим событием.
На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они требовали разъяснить решения властей.
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