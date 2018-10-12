Юнус-Бек Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней подписали спонтанно
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о переговорах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, во время которых было подписано соглашение, вызвавшее протесты в Магасе
Документ должен был прекратить территориальные споры между республиками и закрыть неурегулированный с 1990-х годов вопрос. Проблему установления границы между Ингушетией и Чечней они с Кадыровым обсуждали с 2009 или 2010 года, отметил Евкуров в интервью телеканалу РБК. По его словам, к переговорам подтолкнуло недовольство жителей Ингушетии, которые нашли в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий «Чеченавтодору».
«Дорога, которая в Аршты шла по территории Ингушетии, она находилась на балансе "Чеченавтодора". Когда чеченская техника начала эту дорогу делать, почему-то все решили, что чеченцы пришли на территорию Ингушетии», — рассказал Евкуров.
Он отметил, что подготовка документа длилась месяц, сам Евкуров около пяти раз обсуждал его с депутатами ингушского парламента и органами местного самоуправления.
Как сообщали Юга.ру, главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение 26 сентября, чем вызвали недовольство жителей Магаса — люди организовали митинги и потребовали разъяснить решение властей. В столице республики и в городе Сунжа прошли протесты против передачи земель Чечне.
Правительство Ингушетии согласовало недельную протестную акцию с 8 по 15 октября. Участники митинга в столице 8 октября перешли на новое место, которое согласовали с местными властями. Итоги акции должны подвести 15 октября в 18:00.
11 октября Ингушетия по договору о границе с Чечней получила более 7 тыс. га леса.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.