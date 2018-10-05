Протестный митинг в Ингушетии продолжается. Люди требуют референдума по границе с Чечней и отставки Евкурова

Участники митинга в Ингушетии, протестующие против соглашения о границе с Чечней, приняли резолюцию, в которой выдвинули ряд требований

Протестные акции против подписанного 26 сентября соглашения проходят в Ингушетии несколько дней. Крупный митинг собрался на главной площади Магаса 4 сентября, сегодня там вновь собрались сотни протестующих. Участники митинга приняли резолюцию, в которой заявили, что соглашение о границе было принято без учета мнения народа, назвали действия главы РИ Юнус-Бека Евкурова незаконными и подрывающими безопасность и потребовали его отставки. Также они потребовали вынести вопрос об утверждении соглашения на республиканский референдум.

Как писали Юга.ру, накануне состоялось заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрели законопроект об утверждении соглашения по границе. Пресс-служба главы РИ сообщила, что большинством голосов оно было ратификацировано, а депутаты заявили о фальсификации итогов голосования. В этот же день Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней.

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5 октября депутаты заявили, что направили заявления о фальсификации в прокуратуру и Следственный комитет РФ, чтобы привлечь к уголовной ответственности виновных в подтасовке голосов, передает «Интерфакс». Под заявлением стоят 17 подписей, эти депутаты заявили, что голосовали против. Всего в голосовании участвовало 25 депутатов, следовательно большинство проголосовало против.

в Ингушетии Кадыров и Евкуров пытаются заставить молчать участников протестного митинга, но .... pic.twitter.com/ohqXMiCBTf — типичное Иваново (@AA_Sergeev) October 5, 2018