Ингушетия и Чечня обменялись землями в рамках пограничного соглашения
Ингушетия 27 сентября передала Чечне около 2 тыс. га нежилой земли и получила равнозначную территорию взамен в рамках договора о закреплении административной границы между регионами
Об этом рассказал премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев. По его словам, ингушские сельские поселения Аршты, Чемульга, Даттых и Аки-Юрт остались нетронутыми. Чечне передали пустые земли рядом с селением Аки-Юрт и столько же получили взамен.
«Таким образом мы исправили клиновидность границы и выровняли ее», — сказал Евлоев.
Он уточнил, что республики не меняют границы, а уточняют их. Подписанное соглашение должны утвердить в народных собраниях Ингушетии и Чечни, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, документ об уточнении границ был подписан 26 сентября. Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, комментируя случившееся, назвали подписание историческим событием.
Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году.
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