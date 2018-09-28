Ингушетия и Чечня обменялись землями в рамках пограничного соглашения

Ингушетия 27 сентября передала Чечне около 2 тыс. га нежилой земли и получила равнозначную территорию взамен в рамках договора о закреплении административной границы между регионами

Об этом рассказал премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев. По его словам, ингушские сельские поселения Аршты, Чемульга, Даттых и Аки-Юрт остались нетронутыми. Чечне передали пустые земли рядом с селением Аки-Юрт и столько же получили взамен.

«Таким образом мы исправили клиновидность границы и выровняли ее», — сказал Евлоев.

Он уточнил, что республики не меняют границы, а уточняют их. Подписанное соглашение должны утвердить в народных собраниях Ингушетии и Чечни, сообщает ТАСС.