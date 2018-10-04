Евкуров объявил о ратификации парламентом Ингушетии соглашения о границе с Чечней. Депутаты заявили о фальсификации голосования

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 4 октября подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней

Перед этим состоялось заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрели законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой». «Из 25 присутствовавших депутатов 17 проголосовало за ратификацию, трое были против, остальные воздержались», — сообщили в пресс-службе главы РИ. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования. Заявление парламентариев депутат Народного собрания республики Закрий Мамилов зачитал во время митинга в Магасе — на главной площади Магаса, по данным «Би-би-си», собралось несколько тысяч человек.

«Мы, нижеподписавшиеся депутаты Народного собрания, заявляем, что на заседании парламента об утверждении проекта закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой" 4 октября 2018 года голосовали против принятия указанного выше законопроекта», — цитирует Мамилова «Интерфакс». Это заявление подписали более десяти депутатов, то есть большинство из принявших участие в голосовании высказались против утверждения соглашения. По словам Мамилова, заявление парламентариев будет направлено в адрес исполняющего обязанности председателя Народного собрания республики Якуба Картоева и управления Минюста по Ингушетии. Напомним, что Конституционный суд Ингушетии заявил, что соглашение по границе с Чечней может быть принято только на основании референдума. Таким образом, Народное собрание не может принимать решений по этому вопросу. Однако вечером стало известно, что Евкуров подписал республиканский закон о границе. Как сообщали Юга.ру, акция протеста против соглашения проходит в центре Магаса с самого утра. Когда к собравшимся попытался выйти Евкуров, люди встретили его криками, кто-то стал бросать пустые бутылки. В ответ на это охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух, главу республики увели.

Дело к вечеру, но люди в центре города не расходятся и собираются стоять до утра pic.twitter.com/Kyg8i4nbu8 — Илья Барабанов (@barabanch) October 4, 2018