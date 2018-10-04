Евкуров объявил о ратификации парламентом Ингушетии соглашения о границе с Чечней. Депутаты заявили о фальсификации голосования
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 4 октября подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней
Перед этим состоялось заседание парламента республики, на котором депутаты рассмотрели законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».
«Из 25 присутствовавших депутатов 17 проголосовало за ратификацию, трое были против, остальные воздержались», — сообщили в пресс-службе главы РИ.
Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования. Заявление парламентариев депутат Народного собрания республики Закрий Мамилов зачитал во время митинга в Магасе — на главной площади Магаса, по данным «Би-би-си», собралось несколько тысяч человек.
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«Мы, нижеподписавшиеся депутаты Народного собрания, заявляем, что на заседании парламента об утверждении проекта закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой" 4 октября 2018 года голосовали против принятия указанного выше законопроекта», — цитирует Мамилова «Интерфакс».
Это заявление подписали более десяти депутатов, то есть большинство из принявших участие в голосовании высказались против утверждения соглашения. По словам Мамилова, заявление парламентариев будет направлено в адрес исполняющего обязанности председателя Народного собрания республики Якуба Картоева и управления Минюста по Ингушетии.
Напомним, что Конституционный суд Ингушетии заявил, что соглашение по границе с Чечней может быть принято только на основании референдума. Таким образом, Народное собрание не может принимать решений по этому вопросу.
Однако вечером стало известно, что Евкуров подписал республиканский закон о границе.
Как сообщали Юга.ру, акция протеста против соглашения проходит в центре Магаса с самого утра. Когда к собравшимся попытался выйти Евкуров, люди встретили его криками, кто-то стал бросать пустые бутылки. В ответ на это охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух, главу республики увели.
Дело к вечеру, но люди в центре города не расходятся и собираются стоять до утра pic.twitter.com/Kyg8i4nbu8— Илья Барабанов (@barabanch) October 4, 2018
Соглашение о закреплении границы между регионами Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. Граница не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты не были затронуты.
На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они потребовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.
Утром 1 октября МВД по Ингушетии сообщило о возбуждении двух уголовных дел по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти в сети Интернет). После стало известно о проводимых у активистов обысках.
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