Протестующие в Ингушетии проигнорировали встречу с Евкуровым. И приостановили митинг

К вечеру 17 октября митингующие в столице Ингушетии против соглашения о границе с Чечней разошлись. На назначенную с главой республики встречу никто из протестующих не пришел

Членов оргкомитета митинга пригласили на заседание республиканской комиссии по взаимодействию с органами госвласти Чечни по вопросам определения границы между республиками. Решение о проведении мероприятия было принято по результатам встречи делегации митинга с начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным и полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым.

Заседание комиссии под председательством главы РИ Юнус-Бека Евкурова состоялось 17 октября, но никто из оргкомитета митинга на него не явился. В пресс-службе главы республики заявили, что митингующие «в очередной раз проигнорировали призыв властей к диалогу по вопросу соглашения об определении границ». Евкуров на заседании заявил, что вопрос определения границ для многих «стал площадкой для спекуляций народом в собственных интересах». Он подчеркнул, что участники митинга должны понимать, что «руководство республики не станет подписывать какие-либо документы в ущерб собственному народу и Конституции».

«До подписания соглашения комиссиями двух регионов проведена большая работа для правильного определения границ между регионами. Для этого изучены архивные документы. Вся эта работа велась с 2009 года. Мы с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым давно обсуждали необходимость определения границ между нашими регионами, и после долгих обсуждений и дискуссий провели границу согласно подписанному соглашению. Я прекрасно понимаю ответственность перед будущим наших народов», — отметил он. Глава республики в очередной раз напомнил, что соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ горно-лесистой части территории. Тем временем представитель оргкомитета митинга Ахмед Барахоев сообщил участникам протеста, что организаторы решили приостановить акцию, которая продолжалась две недели. «Поскольку сегодня в 22 часа заканчивается срок проведения митинга, мы предлагаем сегодня разойтись, не нарушая закон. Мы возьмем тайм-аут, отдохнем и вернемся со свежими силами, это будет продуктивнее», — заявил Барахоев на митинге. Напомним, власти республики уже согласовали новую акцию — с 31 октября по 2 ноября. Барахоев сообщил, что в эти даты будет созван Всемирный конгресс ингушского народа, на котором будет обсуждаться земельный вопрос. Также протестующие намерены создать общественную комиссию по определению границы с Чечней, в которую войдут богословы, юристы, историки, этнографы, старейшины приграничных населенных пунктов.