Семья экс-замминистра природных ресурсов Кубани будет обжаловать изъятие имущества на 107 млн рублей

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решения об обращении в доход государства имущества Каинова, членов и друзей его семьи. Общая сумма составляет около 107 млн рублей.

16 ноября «Коммерсантъ» сообщил , что семья бывшего первого заместителя министра природных ресурсов Кубани и экс-сотрудника краевой прокуратуры Александра Каинова собирается добиваться пересмотра дела об изъятии имущества в Верховном суде. Об этом изданию заявили ее представители.

Кубанские суды решили, что это имущество купили на неподтвержденные доходы. По данным крайпрокуратуры, в собственность РФ уже перешли земельный участок, три квартиры, машино-место на парковке и четыре автомобиля на 77 млн рублей. Еще около 30 млн рублей взыскали с ответчиков за ранее проданное имущество.

Семья Каиновых с этим не согласна. Бывшая жена чиновника просит отменить изъятие ее квартиры, где она живет с ребенком. Она заявила, что не состоит в браке с экс-чиновником и не поддерживает с ним отношения с 2013 года.

Нынешняя жена просит отменить решение по ней: квартира, которую у нее забирают, куплена на деньги от продажи ее добрачного жилья и на свадебный подарок. Кроме того, в этой квартире есть доли детей, которые возникли из маткапитала.

Представитель крайпрокуратуры заявил, что в антикоррупционных спорах доказывать законность происхождения средств должны сами ответчики. Каиновы достаточных доказательств не представили.

Напомним, в мае 2025 года на экс-замминистра природных ресурсов Кубани Александра Каинова завели уголовное дело о крупном мошенничестве. По данным следствия, летом 2023-го к бывшему чиновнику обратился его знакомый с просьбой помочь своему внуку избежать приговора суда за вождение в пьяном виде. Каинов заявил, что сможет повлиять на это за 4 млн рублей.