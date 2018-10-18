В Сочи проведут траурное мероприятие в память о погибших во время трагедии в Керчи

В Сочи 18 октября почтут память погибших в керченском колледже

«Сегодня в 14:00 у памятника сочинскому учителю возле здания администрации города состоятся траурные мероприятия по погибшим во время трагических событий в Керчи», — сообщили 18 октября в пресс-службе администрации Сочи.

Как писали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв и была стрельба. Следствие установило, что в учащихся стрелял студент этого учебного заведения Владислав Росляков, который после покончил с собой.

По последним данным, погибло 20 человек, среди пострадавших есть жители Кубани.

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В Крыму объявили трехдневный траур. 18 октября в Керчи прошла траурная акция возле мемориала недалеко от колледжа. В Краснодаре организовали место памяти погибших во время трагедии. Жители города могут почтить память жертв ЧП в начале улицы Красной.