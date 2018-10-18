В Керчи проходит траурная акция в память о погибших в колледже — видеотрансляция

В Керчи 18 октября проходит траурная акция в память о жертвах при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже

Жители несут цветы и игрушки к мемориалу недалеко от колледжа, в котором произошла трагедия. RT ведет прямую видеотрансляцию.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. По версии следствия, в учащихся стрелял студент этого колледжа Владислав Росляков, который после покончил с собой.

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Число погибших выросло до 20 человек. По предварительным данным, пострадали 40 человек. Их имена опубликованы здесь.