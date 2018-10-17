Минобороны направит военных и технику на помощь пострадавшим при взрыве в керченском колледже
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 октября поручил выделить силы и средства для медпомощи пострадавшим при взрыве в керченском колледже
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В Минобороны сообщили, что для эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной медицинской помощи на военных аэродромах ЮВО подготовили четыре самолета Ил-76. Они имеют медицинские модули, сообщает RT.
На место взрыва уже направили более 200 военнослужащих ЮВО. В работах по ликвидации последствий взрыва задействуют около десяти машин. Военные направлены для помощи аварийным службам Керчи по расчистке завалов на месте взрыва.
Подразделения железнодорожного соединения, дислоцируемого в Керчи, приостановили занятия на полигоне и также выдвинулись в район чрезвычайного происшествия, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Как писали Юга.ру, в Керчи к политехническому колледжу, где произошел взрыв, подъехала военная техника.
Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел 17 октября в полдень. На полуострове объявили трехдневный траур.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в учебном заведении взорвалось неустановленное устройство.
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