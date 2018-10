Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

View this post on Instagram

От имени жителей Республики Адыгея и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате бесчеловечного преступления, совершенного в городе Керчи. Скорбим о погибших и разделяем горе семей, потерявших родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.