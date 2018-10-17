Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Адыгея, Крым

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 17 октября направил соболезнования губернатору Крыма и всем жителям региона в связи с массовым убийством людей в Керчи

Об этом Кумпилов написал в своем инстаграме

«От имени жителей Республики Адыгея и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате бесчеловечного преступления, совершенного в городе Керчи. Скорбим о погибших и разделяем горе семей, потерявших родных и близких. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в публикации.

Как сообщали Юга.ру, 17 октября в Керчи политехническом колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 18 человек. 

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и сообщил, что бомба взорвалась в столовой колледжа. Позже уголовное дело переквалифицировали на массовое убийство.

Соболезнования родным погибших при взрыве в колледже в Керчи выразил президент РФ Владимир Путин. 

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Также глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал трагедию и заявил, что руководство и население Крыма могут рассчитывать на помощь и поддержку республики. 

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