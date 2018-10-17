В Кремле рассматривают версию теракта при взрыве в колледже в Керчи

Крым

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в политехническом колледже в Керчи

«Она [версия теракта] рассматривается», — сказал журналистам Песков, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, Владимиру Путину доложили информацию о произошедшем. Президент поручил Минздраву, МЧС и другим службам принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в Керчи. А правоохранительным органам, в том числе ФСБ и следственным органам — установить причины взрыва.

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Как сообщали Юга.ру, в полдень 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова, 1 произошел взрыв, в результате которого погибли минимум 10 человек, еще несколько десятков пострадали.

Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что там сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности оказать необходимую медпомощь пострадавшим.

Также в сети появилось видео, на котором директор колледжа Ольга Гребенникова говорит по телефону с главой минобразования Крыма Натальей Гончаровой.

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