В Кремле рассматривают версию теракта при взрыве в колледже в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в политехническом колледже в Керчи
«Она [версия теракта] рассматривается», — сказал журналистам Песков, слова которого приводит ТАСС.
По его словам, Владимиру Путину доложили информацию о произошедшем. Президент поручил Минздраву, МЧС и другим службам принять меры для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва в Керчи. А правоохранительным органам, в том числе ФСБ и следственным органам — установить причины взрыва.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в полдень 17 октября в Керченском политехническом колледже на улице Войкова, 1 произошел взрыв, в результате которого погибли минимум 10 человек, еще несколько десятков пострадали.
Изначально предполагалось, что в колледже взорвался газ, однако Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что там сработало взрывное устройство. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о готовности оказать необходимую медпомощь пострадавшим.
Также в сети появилось видео, на котором директор колледжа Ольга Гребенникова говорит по телефону с главой минобразования Крыма Натальей Гончаровой.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.