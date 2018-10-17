Кубань намерена направить вертолеты на помощь пострадавшим при взрыве в Керчи

Краснодарский край, Крым

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 октября заявил, что Кубань готова оказать необходимую медпомощь пострадавшим при взрыве в Керчи

Об этом он сообщил в твиттере.

«Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! Кубань с вами. Медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации», — написал Кондратьев.

В краевом минздраве сообщили, что районные и краевые больницы готовы принять пострадавших и оказать им помощь. При необходимости в Керчь направят бригады скорой медицинской помощи и вертолеты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 17 октября в керченском политехническом колледже произошло ЧП. По предварительной информации, взорвался газ. В результате погибли не менее десяти человек, еще 50 пострадали. В компании «Крымгазсети» заявили, что политехнический колледж не был газифицирован. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Женщина, находившаяся на месте происшествия, рассказала, что перед взрывом в здании колледжа была стрельба.

Крым Медицина Теракт

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