Кубань намерена направить вертолеты на помощь пострадавшим при взрыве в Керчи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 октября заявил, что Кубань готова оказать необходимую медпомощь пострадавшим при взрыве в Керчи

В краевом минздраве сообщили, что районные и краевые больницы готовы принять пострадавших и оказать им помощь. При необходимости в Керчь направят бригады скорой медицинской помощи и вертолеты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Большая трагедия в Керчи. Не дай Бог никому! Кубань с вами. Медики готовы оказать необходимую помощь, включая отправку вертолетов санавиации», — написал Кондратьев.

Об этом он сообщил в твиттере .

Как писали Юга.ру, 17 октября в керченском политехническом колледже произошло ЧП. По предварительной информации, взорвался газ. В результате погибли не менее десяти человек, еще 50 пострадали. В компании «Крымгазсети» заявили, что политехнический колледж не был газифицирован. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Женщина, находившаяся на месте происшествия, рассказала, что перед взрывом в здании колледжа была стрельба.