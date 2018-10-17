Появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи

В сети опубликовали видеозапись из Керчи, где днем 17 октября произошел теракт в колледже

Как сообщали Юга.ру, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а перед этим неизвестные открыли стрельбу. Погибли не менее 10 человек, еще около 50 пострадали.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что в учебном заведении произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Установлено, что бомба сработала в столовой.

СК возбудил уголовное дело о теракте. К учебному заведению подъехали БТР и военные с оружием.

В городе работает горячая линия.