Появилось видео с места взрыва в колледже в Керчи

Крым

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В сети опубликовали видеозапись из Керчи, где днем 17 октября произошел теракт в колледже

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Как сообщали Юга.ру, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а перед этим неизвестные открыли стрельбу. Погибли не менее 10 человек, еще около 50 пострадали.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что в учебном заведении произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Установлено, что бомба сработала в столовой.

СК возбудил уголовное дело о теракте. К учебному заведению подъехали БТР и военные с оружием.

В городе работает горячая линия. 

Интернет Теракт

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