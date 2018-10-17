Дана Уайт: Хабиб Нурмагомедов остается в UFC

Президент спортивной организации Дана Уайт 16 октября рассказал, что чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит выступать под эгидой UFC

«Хабиб — хороший парень, мы с ним всегда были в отличных отношениях. Мы во всем разобрались, мы справились. Он останется в UFC», — рассказал TMZ Дана Уайт.

Напомним, что ранее Хабиб пригрозил разорвать контракт с UFC, если уволят его товарища Зубайру Тухугова. Его отстранили от поединка с Артемом Лобовым из-за участия в массовой драке после боя Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе прошел бой Нурмагомедова и МакГрегора за чемпионский титул UFC в легком весе. Поединок закончился победой дагестанского бойца и массовой дракой в зрительном зале. Президент UFC не стал вручать победителю пояс, чтобы избежать беспорядков, и заявил о возможной дисквалификации Нурмагомедова.

Позже Уайт рассказал, что дагестанца признали чемпионом и отдали пояс, однако за инцидент после поединка его могут оштрафовать на 250 тыс. долларов и остранить от боев в США на полгода.