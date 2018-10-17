Краснодарский край получил 82 млн рублей от курортного сбора

Губернатор Краснодарского края 17 октября сообщил, что с июля регион получил 82 млн рублей от курортного сбора

По словам главы края, это деньги, поступившие от уплаты сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Изначально ожидали получить около 70 млн рублей за весь год.

Собранные деньги планируют направить на благоустройство курортов. Губернатор отметил, что местные жители уже выбрали, куда необходимо выделить деньги в первую очередь. В Анапе хотят установить фонари и светодиодные конструкции, в Геленджике — скульптуры из садовых растений и световые композиции. Благоустройство начнут в 2019 году.

Кондратьев сообщил, что курорты, на которых введен сбор, посетило более 2 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.