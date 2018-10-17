Краснодарский край получил 82 млн рублей от курортного сбора
Губернатор Краснодарского края 17 октября сообщил, что с июля регион получил 82 млн рублей от курортного сбора
По словам главы края, это деньги, поступившие от уплаты сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Изначально ожидали получить около 70 млн рублей за весь год.
Собранные деньги планируют направить на благоустройство курортов. Губернатор отметил, что местные жители уже выбрали, куда необходимо выделить деньги в первую очередь. В Анапе хотят установить фонари и светодиодные конструкции, в Геленджике — скульптуры из садовых растений и световые композиции. Благоустройство начнут в 2019 году.
Кондратьев сообщил, что курорты, на которых введен сбор, посетило более 2 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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Как писали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. Изначально эксперимент планировали начать в том же году, но он был отложен. В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Ставрополье курортный сбор взимают с 1 мая. За первый месяц регион получил 13 млн рублей.
Власти Крыма решили перенести срок введения курортного сбора в республике с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года. В Евпатории и Черноморском районе Крыма отменили курортный сбор.
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