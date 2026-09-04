В Краснодаре к учебному году не сдали детский сад в центре города

Краснодарский край

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  • Детский сад на улице Каляева в Краснодаре © Фото подписчика Юга.ру
    Детский сад на улице Каляева в Краснодаре © Фото подписчика Юга.ру

Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию

Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию, несмотря на обещания администрации завершить работы и сдать объект в течение лета. При этом изначально социальный объект должны были открыть еще год назад.

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Об этом сообщил читатель Юга.ру. Сроки сдачи детского сада уже переносились, однако очередное обещание администрации так и не выполнили. Лето закончилось, а детский сад по-прежнему не начал работать.

Напомним, власти Новороссийска отказались переводить школьников на дистанционку во время атак БПЛА.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара отказался переводить учеников недостроенной школы на дистанционное обучение.

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В Краснодаре к учебному году не сдали детский сад в центре города
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