В Краснодаре к учебному году не сдали детский сад в центре города

Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию

Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию, несмотря на обещания администрации завершить работы и сдать объект в течение лета. При этом изначально социальный объект должны были открыть еще год назад.

Об этом сообщил читатель Юга.ру. Сроки сдачи детского сада уже переносились, однако очередное обещание администрации так и не выполнили. Лето закончилось, а детский сад по-прежнему не начал работать.

Напомним, власти Новороссийска отказались переводить школьников на дистанционку во время атак БПЛА.