В Краснодаре к учебному году не сдали детский сад в центре города
Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию
Детский сад в ЖК «Новый город» так и не ввели в эксплуатацию, несмотря на обещания администрации завершить работы и сдать объект в течение лета. При этом изначально социальный объект должны были открыть еще год назад.
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Об этом сообщил читатель Юга.ру. Сроки сдачи детского сада уже переносились, однако очередное обещание администрации так и не выполнили. Лето закончилось, а детский сад по-прежнему не начал работать.
Напомним, власти Новороссийска отказались переводить школьников на дистанционку во время атак БПЛА.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара отказался переводить учеников недостроенной школы на дистанционное обучение.
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