В Краснодаре пройдет лекция о школах Российской империи

Краснодарцев приглашают узнать, что собой представляло обучение и воспитание детей в Российской империи (16+)

Речь пойдет о том, как выглядели образование и воспитание на различных уровнях в дореволюционной России, как эти процессы были организованы на южных территориях — а именно в Екатеринодаре, — и какие из тогдашних подходов сохранились до наших дней и стали частью современной образовательной традиции.

Это первая лекция цикла «А действительно ли большая деревня?!» совместно с проектом «Свидание с Краснодаром». Встреча состоится 27 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.