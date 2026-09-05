В Краснодаре пройдет лекция о школах Российской империи

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Краснодарцев приглашают узнать, что собой представляло обучение и воспитание детей в Российской империи (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 27 сентября лекцию «За партой в Российской империи: уроки Екатеринодара». Встречу проведут историки Алена Дубиковская и Дарья Щербакова.

Программа:

  • когда появляются первые детские сады;
  • откуда пошло разделение школ на гимназии и лицеи;
  • с какими трудностями было сопряжено открытие первой школы в Екатеринодаре;
  • почему первые университеты в кубанской столице начали открываться лишь в период Гражданской войны;
  • какое образование было доступно женщинам.

Девочка с колокольчиком и День знаний:

Речь пойдет о том, как выглядели образование и воспитание на различных уровнях в дореволюционной России, как эти процессы были организованы на южных территориях — а именно в Екатеринодаре, — и какие из тогдашних подходов сохранились до наших дней и стали частью современной образовательной традиции.

Это первая лекция цикла «А действительно ли большая деревня?!» совместно с проектом «Свидание с Краснодаром». Встреча состоится 27 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут автографы звезд мирового кино.

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