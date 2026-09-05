В Краснодаре пройдет лекция о школах Российской империи
Краснодарцев приглашают узнать, что собой представляло обучение и воспитание детей в Российской империи (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 27 сентября лекцию «За партой в Российской империи: уроки Екатеринодара». Встречу проведут историки Алена Дубиковская и Дарья Щербакова.
Программа:
- когда появляются первые детские сады;
- откуда пошло разделение школ на гимназии и лицеи;
- с какими трудностями было сопряжено открытие первой школы в Екатеринодаре;
- почему первые университеты в кубанской столице начали открываться лишь в период Гражданской войны;
- какое образование было доступно женщинам.
Девочка с колокольчиком и День знаний:
Речь пойдет о том, как выглядели образование и воспитание на различных уровнях в дореволюционной России, как эти процессы были организованы на южных территориях — а именно в Екатеринодаре, — и какие из тогдашних подходов сохранились до наших дней и стали частью современной образовательной традиции.
Это первая лекция цикла «А действительно ли большая деревня?!» совместно с проектом «Свидание с Краснодаром». Встреча состоится 27 сентября в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.
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