Власти Сочи подтвердили атаку на курорт. Горит нефтебаза
БПЛА атаковали Сочи. На нефтебазе «Лукойла» начался пожар
4 сентября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что курорт подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам.
На территории нефтебазы произошел пожар. В оперштабе Кубани пока не раскрывают подробности случившегося и не сообщают о других последствиях атаки.
На фото и видео очевидцев видно, что после возгорания над городом поднялся густой черный дым, который заметен издалека. Читатель Юга.ру сообщил, что ПВО всю ночь отражали атаку БПЛА.
«Такого количества БПЛА за одну ночь не было. — несколько десятков. Большинство сбили над морем. Было слышно, как они жужжат над крышами домов. С самого утра в городе стоит гробовая тишина», — рассказал сочинец.
Как писали Юга.ру, юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС.
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