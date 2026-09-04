Власти Сочи подтвердили атаку на курорт. Горит нефтебаза

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

БПЛА атаковали Сочи. На нефтебазе «Лукойла» начался пожар

4 сентября пресс-служба администрации Сочи сообщила, что курорт подвергся атаке беспилотников. Обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам.

На территории нефтебазы произошел пожар. В оперштабе Кубани пока не раскрывают подробности случившегося и не сообщают о других последствиях атаки.

Читайте также:

На фото и видео очевидцев видно, что после возгорания над городом поднялся густой черный дым, который заметен издалека. Читатель Юга.ру сообщил, что ПВО всю ночь отражали атаку БПЛА.

«Такого количества БПЛА за одну ночь не было. — несколько десятков. Большинство сбили над морем. Было слышно, как они жужжат над крышами домов. С самого утра в городе стоит гробовая тишина», — рассказал сочинец. 

Как писали Юга.ру, юг России оказался среди регионов с самым низким наличием топлива на АЗС.

Пожары Происшествия СВО Сочи

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре к учебному году не сдали детский сад в центре города
Власти Сочи подтвердили атаку на курорт. Горит нефтебаза
В Краснодарском крае мошенники предлагают «подтвердить участие в выборах»
Где заправиться в Краснодаре 4 сентября: список работающих АЗС и наличие топлива
Барбра Стрейзанд, Брижит Бардо, Софи Лорен, Ален Делон. В Краснодаре покажут автографы звезд мирового кино
У берегов Крыма заметили массовое скопление сарпы — «галлюциногенной» рыбы

Лента новостей

Эхо челночного рая
2 сентября, 19:19
Эхо челночного рая
Как Вишняковский рынок выживает среди маркетплейсов и растущей аренды в Краснодаре
19 погибших за август, большинство — дети
1 сентября, 18:25
19 погибших за август, большинство — дети
Итоги самых смертоносных атак БПЛА на Краснодарский край
Девочка с колокольчиком и День знаний
1 сентября, 05:55
Девочка с колокольчиком и День знаний
Как кубанский педагог Брюховецкий придумал главные школьные традиции страны

Реклама на сайте