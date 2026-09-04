Власти Сочи подтвердили атаку на курорт. Горит нефтебаза

На территории нефтебазы произошел пожар. В оперштабе Кубани пока не раскрывают подробности случившегося и не сообщают о других последствиях атаки.

На фото и видео очевидцев видно, что после возгорания над городом поднялся густой черный дым, который заметен издалека. Читатель Юга.ру сообщил, что ПВО всю ночь отражали атаку БПЛА.

«Такого количества БПЛА за одну ночь не было. — несколько десятков. Большинство сбили над морем. Было слышно, как они жужжат над крышами домов. С самого утра в городе стоит гробовая тишина», — рассказал сочинец.