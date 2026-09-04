В Краснодарском крае мошенники предлагают «подтвердить участие в выборах»
Мошенники начали обманывать жителей Кубани под предлогом подтверждения участия в выборах
4 сентября пресс-служба полиции Кубани сообщила, что в регионе мошенники используют новую схему обмана, представляясь сотрудниками избирательных комиссий или работниками «домовых служб». Под видом необходимости подтвердить участие в выборах они пытаются получить доступ к личным данным граждан.
Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и сообщают, что человеку якобы необходимо подтвердить свое участие в предстоящем голосовании. Для этого они предлагают перейти по ссылке, которую отправляют в сообщении. Сайт при этом внешне может напоминать официальный портал «Госуслуги».
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Дальше мошенники просят ввести персональные данные или продиктовать код, который приходит на телефон в СМС.
На следующем этапе в разговор подключаются другие люди. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов и начинают запугивать человека. Жертве могут заявить, что ее данные якобы оказались связаны с финансированием терроризма.
Как писали Юга.ру, мошенники предлагают орящие путевки в санатории Краснодарского края и Крыма.