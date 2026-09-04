В Краснодарском крае мошенники предлагают «подтвердить участие в выборах»

4 сентября пресс-служба полиции Кубани сообщила, что в регионе мошенники используют новую схему обмана, представляясь сотрудниками избирательных комиссий или работниками «домовых служб». Под видом необходимости подтвердить участие в выборах они пытаются получить доступ к личным данным граждан.

Злоумышленники связываются с потенциальной жертвой и сообщают, что человеку якобы необходимо подтвердить свое участие в предстоящем голосовании. Для этого они предлагают перейти по ссылке, которую отправляют в сообщении. Сайт при этом внешне может напоминать официальный портал «Госуслуги».