Особняки, семинария и городская дума: какие здания на Кубани продают за 1 рубль
В Краснодарском крае выставили на аукционы аварийные памятники архитектуры. Покупатели будут обязаны полностью отреставрировать объекты
В Краснодарском крае по льготной программе «Дом за рубль» инвесторам предлагают приобрести аварийные объекты культурного наследия. Главное условие — обязательное проведение реставрационных работ. Большинство зданий представляют собой сохранившиеся каркасы без коммуникаций.
Всего в региональном списке программы 19 объектов, для 11 из которых инвесторы уже найдены.
«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»:
Среди объектов, доступных для покупки:
- Здание женской учительской семинарии в Краснодаре (1910–1915 годов). Находится на улице Красной (между Северной и Хакурате). Дату аукциона объявят до конца года.
- Здание Городской думы и управы в Ейске (1896–1898 годов). Находится на пересечении улиц Советов и Карла Маркса. Построено по проекту городского архитектора Ягошкина. Торги назначены на осень.
- Особняк в поселке Александровка Ейского района (1901 года). Находится на улице Советской. Торги пройдут 25 сентября.
- Одноэтажный дом в Новороссийске (конец XIX — начало XX века). Расположен на углу улиц Первомайской и Пушкинской. Торги пройдут 25 сентября.
- Кирпичное здание в станице Отрадной (1911 года). Находится на улице Красной. В 1920 году здесь прошло первое собрание местной комсомольской ячейки. Торги назначены на 24 сентября.
- Промышленное здание в Новокубанске (начало XX века). Расположено на улице Кирьянова, входило в усадьбу Захара Щербака (деда Александра Солженицына). Аукцион пройдет 29 января 2027 года.
Как писали Юга.ру, на Кубани старинную усадьбу Меснянкиных выставили на торги за 1 рубль.
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