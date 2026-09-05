Особняки, семинария и городская дума: какие здания на Кубани продают за 1 рубль 

В Краснодарском крае выставили на аукционы аварийные памятники архитектуры. Покупатели будут обязаны полностью отреставрировать объекты

В Краснодарском крае по льготной программе «Дом за рубль» инвесторам предлагают приобрести аварийные объекты культурного наследия. Главное условие — обязательное проведение реставрационных работ. Большинство зданий представляют собой сохранившиеся каркасы без коммуникаций.

Всего в региональном списке программы 19 объектов, для 11 из которых инвесторы уже найдены.