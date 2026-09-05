Особняки, семинария и городская дума: какие здания на Кубани продают за 1 рубль 

Краснодарский край

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  • Здание женской учительской семинарии в Краснодаре © Скриншот с сайта « Наследие.дом.рф.»
    Здание женской учительской семинарии в Краснодаре © Скриншот с сайта « Наследие.дом.рф.»

В Краснодарском крае выставили на аукционы аварийные памятники архитектуры. Покупатели будут обязаны полностью отреставрировать объекты

В Краснодарском крае по льготной программе «Дом за рубль» инвесторам предлагают приобрести аварийные объекты культурного наследия. Главное условие — обязательное проведение реставрационных работ. Большинство зданий представляют собой сохранившиеся каркасы без коммуникаций.

Всего в региональном списке программы 19 объектов, для 11 из которых инвесторы уже найдены.

«Я воспринимаю разрушения как неизбежность»:

Среди объектов, доступных для покупки:

  • Здание женской учительской семинарии в Краснодаре (1910–1915 годов). Находится на улице Красной (между Северной и Хакурате). Дату аукциона объявят до конца года.
  • Здание Городской думы и управы в Ейске (1896–1898 годов). Находится на пересечении улиц Советов и Карла Маркса. Построено по проекту городского архитектора Ягошкина. Торги назначены на осень.
  • Особняк в поселке Александровка Ейского района (1901 года). Находится на улице Советской. Торги пройдут 25 сентября.
  • Одноэтажный дом в Новороссийске (конец XIX — начало XX века). Расположен на углу улиц Первомайской и Пушкинской. Торги пройдут 25 сентября.
  • Кирпичное здание в станице Отрадной (1911 года). Находится на улице Красной. В 1920 году здесь прошло первое собрание местной комсомольской ячейки. Торги назначены на 24 сентября.
  • Промышленное здание в Новокубанске (начало XX века). Расположено на улице Кирьянова, входило в усадьбу Захара Щербака (деда Александра Солженицына). Аукцион пройдет 29 января 2027 года.

Как писали Юга.ру, на Кубани старинную усадьбу Меснянкиных выставили на торги за 1 рубль.

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