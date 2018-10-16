Мать Кокорина: Саша не улыбался, просто у него такой тип лица

Краснодарский край, Вся Россия

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Мать арестованного за драки футболиста Александра Кокорина Светлана объяснила улыбку сына во время задержания

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Светлана Кокорина в передаче «Прямой эфир» рассказала, что после ареста ее сын находился в подавленном состоянии. 

«Саше сейчас очень плохо, он просто убит. Он черный, у него трясутся губы. К нему лезут журналисты, и это похоже на растерзание», — подчеркнула женщина. 

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Также она пояснила, что Александр не улыбался в ответ на обвинения, «просто у него такой тип лица  ямочки на нем появляются не только от улыбки, но и от напряжения».

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По словам Светланы, ее детей Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева спровоцировали «злые люди, пытавшиеся выместить на них свои неудачи».

«Ребята были настолько уставшие к утру, что не могли больше слушать гадости. Представьте, они утром отыграли, ночь не спали, поехали в Москву, устали. В подавленном состоянии они встретились с агрессией и просто среагировали на хамство, я так думаю. Люди знаменитого богатого челоеека могут оскорбить. Может, у людей все плохо в жизни, а тут вышли два веселых парня, успешных, молодых, красивых, а им говорят неприятные слова. Саша просто взял его за плечи и попытался спросить, почему он так против них настроен», — пояснила женщина.

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Как сообщали Юга.ру, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин напали и избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Против футболистов возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал спортсменов на два месяца, а также младшего брата Кокорина Кирилла. 

Драки Павел Мамаев ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

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Мать Кокорина: Саша не улыбался, просто у него такой тип лица

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