Мать Кокорина: Саша не улыбался, просто у него такой тип лица
Мать арестованного за драки футболиста Александра Кокорина Светлана объяснила улыбку сына во время задержания
Светлана Кокорина в передаче «Прямой эфир» рассказала, что после ареста ее сын находился в подавленном состоянии.
«Саше сейчас очень плохо, он просто убит. Он черный, у него трясутся губы. К нему лезут журналисты, и это похоже на растерзание», — подчеркнула женщина.
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Также она пояснила, что Александр не улыбался в ответ на обвинения, «просто у него такой тип лица — ямочки на нем появляются не только от улыбки, но и от напряжения».
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По словам Светланы, ее детей Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева спровоцировали «злые люди, пытавшиеся выместить на них свои неудачи».
«Ребята были настолько уставшие к утру, что не могли больше слушать гадости. Представьте, они утром отыграли, ночь не спали, поехали в Москву, устали. В подавленном состоянии они встретились с агрессией и просто среагировали на хамство, я так думаю. Люди знаменитого богатого челоеека могут оскорбить. Может, у людей все плохо в жизни, а тут вышли два веселых парня, успешных, молодых, красивых, а им говорят неприятные слова. Саша просто взял его за плечи и попытался спросить, почему он так против них настроен», — пояснила женщина.
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Как сообщали Юга.ру, 8 октября полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин напали и избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. Против футболистов возбудили уголовные дела по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал спортсменов на два месяца, а также младшего брата Кокорина Кирилла.
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