В Ингушетии похитили, избили и угрожали убить сотрудника Amnesty International

В Ингушетии похитили и избили исследователя движения за соблюдение прав человека Amnesty International Олега Козловского, который прибыл в Магас для мониторинга протестных митингов

Олег Козловский приехал в столицу республики 5 октября, чтобы провести мониторинг массовых мирных протестов, которые начались после того, как 26 сентября главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение об определении границы между регионами. На следующий день неизвестный, который представился организатором протестов, пришел в гостиницу, где поселился Козловский и предложил ему на своей машине отправиться на встречу с митингующими. Когда правозащитник оказался в автомобиле, к нему подсели два мужчины в масках, которые представились сотрудниками республиканского Центра по борьбе с экстремизмом.

Козловского вывезли в поле за пределами города. Там его раздели, стали избивать и угрожать расстрелом. Инсценировки казни длились около двух часов, сообщается на сайте Amnesty International. «Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить, — рассказал правозащитник. — Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло».

Приехали на какое-то поле, где меня раздели, сделали фото, угрожали их опубликовать, изнасиловать, передать кадыровцам и т.д. Требовали согласиться работать на ЦПЭ — я отказался. Побили, сломали ребро, приставляли пистолет к затылку и говорили, что сейчас застрелят. — Олег Козловский (@kozlovsky) October 15, 2018

Похитители спрашивали у Козловского, кто он такой, что делает в Магасе и с кем работает. Они хотели, чтобы мужчина стал их информатором, но ничего не смогли добиться от него. После этого исследователя отвезли в Северную Осетию и выпустили возле аэропорта, забрав телефон и видеокамеру. Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что организация подала заявление о преступлении «в российские компетентные органы». Как сообщали Юга.ру, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко обозначена с 1991 года после распада Чеченско-Ингушской АССР.

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