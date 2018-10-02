В Ингушетии прошли обыски у активистов, выступающих против соглашения о границе с Чечней

В Ингушетии полицейские провели обыски у четырех активистов, которые выступают против соглашения о передаче Чечне части Сунженского района

Обыски прошли у председателя координационного совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, руководителя региональной общественной организации «Выборы Ингушетии» Исмаила Нальгиева, активистов Руслана Муцольгова и Гасана Хациева.

Муцольгов 2 октября рассказал «Медиазоне», что следственные действия проводили по ст. 319 УК (Оскорбление представителя власти). Уголовное дело возбудили из-за видеозаписи руководителя «Европейской ассоциации ингушей» в Брюсселе Льянова Ибрагима, в котором он выступил против соглашения об установлении новых границ с Чечней.

По словам Муцольгова, обыск продолжался около часа, полицейские вели себя корректно. У него изъяли ноутбук и телефон. Правозащитник добавил, что всего обыски должны провести по 13 адресам, пишет «Кавказский узел».