В Ингушетии прошли обыски у активистов, выступающих против соглашения о границе с Чечней
В Ингушетии полицейские провели обыски у четырех активистов, которые выступают против соглашения о передаче Чечне части Сунженского района
Обыски прошли у председателя координационного совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, руководителя региональной общественной организации «Выборы Ингушетии» Исмаила Нальгиева, активистов Руслана Муцольгова и Гасана Хациева.
Муцольгов 2 октября рассказал «Медиазоне», что следственные действия проводили по ст. 319 УК (Оскорбление представителя власти). Уголовное дело возбудили из-за видеозаписи руководителя «Европейской ассоциации ингушей» в Брюсселе Льянова Ибрагима, в котором он выступил против соглашения об установлении новых границ с Чечней.
По словам Муцольгова, обыск продолжался около часа, полицейские вели себя корректно. У него изъяли ноутбук и телефон. Правозащитник добавил, что всего обыски должны провести по 13 адресам, пишет «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, соглашение об установлении новых границ между Чечней и Ингушетией подписали 26 сентября. Граница между регионами не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. В соглашении сказано, что республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями», населенные пункты были не тронуты. Чеченская сторона уступила Ингушетии 1 тыс. 890 гектаров на границе с Малгобекским районом и взамен получила такую же площадь части Надтеречного района.
Главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, комментируя случившееся, назвали подписание историческим событием.
На фоне информации об изменении границы жители Ингушетии устроили акции протеста. Они потребовали разъяснить решения властей. Граждане, недовольные соглашением, 1 октября провели автопробег и перекрыли участок федеральной трассы около Магаса.
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