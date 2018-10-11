Организатор митингов в Ингушетии рассказал, что на лидеров акций завели уголовные дела

Против председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова, которые участвовали в организации митингов в Магасе, возбудили уголовные дела

Дела против Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова возбудили по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Об этом стало известно 10 октября, рассказал в эфире «Дождя» председатель движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев.

По его словам, в рамках этих уголовных дел выписали постановления о проведении обысков у лидеров протестных акций.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Она не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Жители Ингушетии устроили митинги и потребовали разъяснить решение властей. Протестующие организовали автопробег и перекрыли участок трассы недалеко от Магаса.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 4 октября подписал соглашение об установлении границы с Чечней. В тот же день жители столицы в качестве протеста вышли на центральную площадь. Во время митингов силовики стреляли в воздух.

Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга с 8 по 15 октября. Протестующие в столице 8 октября перешли на новое место, которое согласовали с местными властями. Планируется, что итоги акции подведут 15 октября в 18:00.