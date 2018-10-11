Следствие попросит взять под стражу Кокорина и Мамаева — ТАСС

Следствие намерено попросить суд арестовать полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве

Следователь 12 октября намерен ходатайствовать в суде о заключении футболистов под стражу. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщали Юга.ру, Мамаев и Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

Накануне футболисты пришли на допрос в полицию. После этого их задержали на двое суток. Следствие планирует провести очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева.