Следствие попросит взять под стражу Кокорина и Мамаева — ТАСС

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Следствие намерено попросить суд арестовать полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которых обвиняют в хулиганстве

Читайте также:

Следователь 12 октября намерен ходатайствовать в суде о заключении футболистов под стражу. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, Мамаев и Кокорин оказались под следствием из-за участия в двух драках в Москве. Их подозревают в нападении на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство по предварительному сговору).

Накануне футболисты пришли на допрос в полицию. После этого их задержали на двое суток. Следствие планирует провести очные ставки по делу против Кокорина и Мамаева.

Павел Мамаев Следственный комитет Суд Хулиганство

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кавказском районе при столкновении четырех грузовиков погибли два человека
Житель Ростова нанял манипулятор, чтобы украсть контейнер со двора чужого дома
В Краснодаре временно закроют участок улицы 1-го Мая и изменят схему движения семи автобусных маршрутов
В Сочи восьмилетний мальчик провалился в люк на территории школы
В Ессентуках мужчину буду судить за сексуальное насилие над семилетней дочкой и мальчиком-инвалидом
Следствие попросит взять под стражу Кокорина и Мамаева — ТАСС

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале