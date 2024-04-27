Опубликован первый трейлер фильма «Моргни дважды» с Ченнингом Татумом
В сети появился трейлер триллера «Моргни дважды» (18+)
Видео опубликовано на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Режиссер киноленты — известная актриса Зои Кравиц («Меломанка», «Большая маленькая ложь»). Главную роль исполнил Ченнинг Татум («Мачо и ботан»).
Жизнь официантки Фриды кардинально меняется после встречи с филантропом и IT-магнатом Слейтером Кингом. Девушка посещает вечеринки и знакомится с новыми людьми на частном острове бизнесмена. В дальнейшем начинают происходить странные и пугающие события.
Ранее фильм фигурировал под названием «Остров кисок».
Как писали Юга.ру, компания Warner Bros. выпустила трейлер к новому мистическому триллеру «Ловушка» М. Найта Шьямалана. Действие происходит на концерте поп-звезды Леди Рэйвен, куда приходят отец с дочерью-подростком.