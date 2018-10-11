Полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным

Правоохранители установили личности всех соучастников в нападениях футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Соучастников нападений лично и через родственников предупредили о том, что им необходимо в кратчайшие сроки явиться для дачи показаний. В случае неявки подозреваемых доставят в полицию принудительно, пишет 11 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Процессуальный статус этих людей определят по итогу допроса, когда выяснят роль каждого из них в произошедших инцидентах, отметил собеседник издания.

Как писали Юга.ру, против полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту двух нападений в Москве. 8 октября они избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.