Полиция узнала имена всех, кто дрался вместе с Мамаевым и Кокориным
Правоохранители установили личности всех соучастников в нападениях футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Соучастников нападений лично и через родственников предупредили о том, что им необходимо в кратчайшие сроки явиться для дачи показаний. В случае неявки подозреваемых доставят в полицию принудительно, пишет 11 октября «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Процессуальный статус этих людей определят по итогу допроса, когда выяснят роль каждого из них в произошедших инцидентах, отметил собеседник издания.
Как писали Юга.ру, против полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту двух нападений в Москве. 8 октября они избили чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
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Спортсменов вызвали на допрос, после которого краснодарского игрока задержали на 48 часов и поместили в СИЗО. Мамаева и Кокорина подозревают в хулиганстве по предварительному сговору, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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