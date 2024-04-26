В Анапе обнаружили древнегреческие монеты, которые предназначались Харону

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Власти Кубани рассказали об археологических раскопках «Некрополя древнего города Горгиппия» в Анапе

В Анапе на участке 575 кв. метров археологи исследовали 47 погребений античного времени и объекты нового времени. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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«Некрополь древнего города Горгиппия» датируется VI в. до н.э. — IV в. н.э. Он расположен в центре Анапы. Горгиппия — один из наиболее известных античных городов Северного Причерноморья. Спасательные археологические раскопки проводят до начала земляных и строительных работ», — рассказал замгубернатора Кубани Роман Лузинов.

В погребениях обнаружили монеты, которые, согласно древнегреческим верованиям, предназначались Харону для платы за переправу через реку Стикс в царство мертвых. К поясам, имевшим железные или бронзовые пряжки, крепились железные ножи с деревянными или костяными рукоятями.

Харон — перевозчик душ умерших. Он переправлял их через воды Аида на своей лодке. Его гонорар представлял собой монету, которую клали в рот трупа при захоронении. Считалось, что те, кто не был похоронен должным образом, не смогли заплатить Харону и оставались скитаться, как призраки.

Также специалисты нашли мечи, серьги, перстни, браслеты, бусины, остатки деревянных шкатулок, красноглиняные кувшины, фрагменты амфор, стеклянную и серебряную посуду, бальзамарии и амфориски, использовавшиеся для хранения благовоний.

Напомним, что в Краснодарском крае археологи нашли древнегреческую посуду и редкие монеты.

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске археологи нашли 22 погребения времен Боспорского царства.

Анапа Археология История Культурное наследие Наука

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В Анапе обнаружили древнегреческие монеты, которые предназначались Харону
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