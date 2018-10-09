Более 15 тыс. человек встретили Хабиба Нурмагомедова на «Анжи Арене»

Дагестан

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Чемпион UFC дагестанец Хабиб Нурмагомедов 8 октября встретился с болельщиками на стадионе футбольного клуба «Анжи» в Каспийске

Боец пообщался с фанатами и показал чемпионский пояс. Видео опубликовано в твиттере «Анжи».

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Дагестана, на стадион пришли более 15 тыс. поклонников Хабиба Нурмагомедова.

Как писали Юга.ру, 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе.

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После этого Хабиб перепрыгнул через сетку и напал на одного из товарищей противника. В итоге поединок закончился массовой дракой. Нурмагомедова признали победителем, но пояс не вручили. Позже отец дагестанского бойца пообещал наказать его суровее, чем UFC.

Болельщики Хабиб Нурмагомедов
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