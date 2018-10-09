Более 15 тыс. человек встретили Хабиба Нурмагомедова на «Анжи Арене»

Чемпион UFC дагестанец Хабиб Нурмагомедов 8 октября встретился с болельщиками на стадионе футбольного клуба «Анжи» в Каспийске

Боец пообщался с фанатами и показал чемпионский пояс. Видео опубликовано в твиттере «Анжи».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Дагестана, на стадион пришли более 15 тыс. поклонников Хабиба Нурмагомедова. Как писали Юга.ру, 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона в легком весе.