Путин лично поздравил Нурмагомедова с победой и попросил его отца сильно не наказывать сына
Президент РФ Владимир Путин встретился с борцом Хабибом Нурмагомедовым и его отцом в рамках форума «Россия - спортивная держава» в Ульяновске
«Хочу поздравить тебя с победой. И отца хочу поздравить», — сказал Путин, приветствуя Нурмагомедовых.
Он прокомментировал ситуацию, произошедшую после боя.
«Конечно, это коммерческий спорт, но это все же спорт. Не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определенные правила — не только написанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться», — сказал президент.
«Мы внимательно за всем следили, очень переживали за тебя. И буду просить твоего папу, чтобы он не строго наказывал тебя. Потому что все-таки главную задачу ты решил — бой выиграл. Выиграл достойно и убедительно», — подчеркнул глава государства.
В завершении он выразил надежду, что «идеалы спорта будут превыше всего» и что с соперниками будут «найдены пути к нормальному общению и дружбе».
«Мы же понимаем, что это делают специально, чтобы получить преимущества в ходе боя. Я считаю, что внутри страны мы одна большая семья, здесь чего бы не происходило, нужно избегать крайностей и не допускать никаких прыжков. (…) Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — добавил Путин.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 7 октября Хабиб Нурмагомедов успешно защитил чемпионский титул UFC в легком весе в поединке с ирландским бойцом Конором МакГрегором. После боя Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландского спортсмена. Их разняли, но после этого началась массовая драка при участии полиции.
Глава UFC допустил, что Нурмагомедова дисквалифицируют и лишат чемпионского титула, а его отец заявил, что накажет сына суровее, чем UFC.
Вернувшись в Россию, он встретился с болельщиками на «Анжи Арене» в Каспийске, куда пришли более 15 тыс. человек. Чемпион рассказал фанатам о прошедшем бое и поблагодарил земляков за поддержку.
Полную историю отношений и конфликтов Нурмагомедова и МакГрегора читайте в нашем обзорном материале.
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