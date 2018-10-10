Путин лично поздравил Нурмагомедова с победой и попросил его отца сильно не наказывать сына

Президент РФ Владимир Путин встретился с борцом Хабибом Нурмагомедовым и его отцом в рамках форума «Россия - спортивная держава» в Ульяновске

«Хочу поздравить тебя с победой. И отца хочу поздравить», — сказал Путин, приветствуя Нурмагомедовых.

Он прокомментировал ситуацию, произошедшую после боя.

«Конечно, это коммерческий спорт, но это все же спорт. Не могу не согласиться с теми, кто считает, что здесь должны соблюдаться определенные правила — не только написанные на бумаге, но и общие спортивные моральные правила. И надеюсь, что в этом виде спорта все будут этих правил придерживаться», — сказал президент.

«Мы внимательно за всем следили, очень переживали за тебя. И буду просить твоего папу, чтобы он не строго наказывал тебя. Потому что все-таки главную задачу ты решил — бой выиграл. Выиграл достойно и убедительно», — подчеркнул глава государства.

В завершении он выразил надежду, что «идеалы спорта будут превыше всего» и что с соперниками будут «найдены пути к нормальному общению и дружбе».

«Мы же понимаем, что это делают специально, чтобы получить преимущества в ходе боя. Я считаю, что внутри страны мы одна большая семья, здесь чего бы не происходило, нужно избегать крайностей и не допускать никаких прыжков. (…) Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить», — добавил Путин.