ФК «Краснодар» прокомментировал сообщения об участии Мамаева в драке с чиновниками

Футбольный клуб «Краснодар» ночью 8 октября сделал официальное заявление по поводу информации об участии полузащитника Павла Мамаева в потасовке в Москве

В сообщении на сайте клуба говорится, что правоохранительные органы проводят расследование по факту драки в столичном кафетерии. «Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — заявили в «Краснодаре». В клубе отметили, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.