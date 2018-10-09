ФК «Краснодар» прокомментировал сообщения об участии Мамаева в драке с чиновниками

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» ночью 8 октября сделал официальное заявление по поводу информации об участии полузащитника Павла Мамаева в потасовке в Москве

В сообщении на сайте клуба говорится, что правоохранительные органы проводят расследование по факту драки в столичном кафетерии.

«Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», — заявили в «Краснодаре».

В клубе отметили, что считают неприемлемыми и осуждают любые формы насилия.

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Как сообщали Юга.ру, накануне в сети появилась информация о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками потасовки в кафе Москвы. Инцидент попал на видео.

В Минпромторге заявили, что в драке пострадали два сотрудника ведомства — глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о побоях.

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