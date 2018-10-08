Отец Нурмагомедова обещал наказать его суровее, чем UFC

Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поведение своего сына Хабиба посте поединка с Конором МакГрегором

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что поведение спортсмена вне октагона был недопустимо. Он подчеркнул, что накажет Хабиба гораздо суровее, чем санкции со стороны UFC.

«Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», — цитируют Нурмагомедова-старшего «Известия».

Он добавил, что ответственность за поведение Хабиба вне октагона несет он, потому что занимает пост главы команды.