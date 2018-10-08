Отец Нурмагомедова обещал наказать его суровее, чем UFC
Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поведение своего сына Хабиба посте поединка с Конором МакГрегором
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что поведение спортсмена вне октагона был недопустимо. Он подчеркнул, что накажет Хабиба гораздо суровее, чем санкции со стороны UFC.
«Прыгнул ногами вперед. Это, конечно, был предел моих нервных потрясений», — цитируют Нурмагомедова-старшего «Известия».
Он добавил, что ответственность за поведение Хабиба вне октагона несет он, потому что занимает пост главы команды.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, дагестанский спортсмен победил Конора МакГрегора удушающим приемом, после которого Конор сдался. После Нурмагомедов выругался на соперника, перепрыгнул через сетку и напал на одного из членов команды ирландского спортсмена. Их разняли, но после этого началась массовая драка при участии полиции.
Хабиба признали победителем, но пояс не вручили. Дагестанского спортсмена поздравили с победой глава Чечни Рамзан Кадыров, президент России Владимир Путин. Глава UFC допустил, что Нурмагомедова дисквалифицируют и лишат чемпионского титула.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.