Алана Мамаева решила развестись с футболистом «Краснодара»

Алана Мамаева 28 сентября сообщила СМИ о том, что она собирается разводиться с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым

Жена полузащитника «быков» Павла Мамаева опубликовала в своем инстаграме фото с детьми и написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».

Журналисты «Лайфа» связались с девушкой и попросили ее прокомментировать пост в социальной сети. Алана Мамаева рассказала о разводе, не уточнив причины. При этом, по словам модели, ее муж еще не подал на развод.

«Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — поделилась она.