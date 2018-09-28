Алана Мамаева решила развестись с футболистом «Краснодара»
Алана Мамаева 28 сентября сообщила СМИ о том, что она собирается разводиться с футболистом «Краснодара» Павлом Мамаевым
Жена полузащитника «быков» Павла Мамаева опубликовала в своем инстаграме фото с детьми и написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам».
Журналисты «Лайфа» связались с девушкой и попросили ее прокомментировать пост в социальной сети. Алана Мамаева рассказала о разводе, не уточнив причины. При этом, по словам модели, ее муж еще не подал на развод.
«Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — поделилась она.
В комментариях подписчики Аланы Мамаевой предположили, что речь идет не о разводе. По их мнению, Павел Мамаев не может быть рядом с семьей, потому что готовится к игре «Краснодара» с московским «Динамо», которая состоится 30 сентября.
Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. От первого брака у девушки есть сын Алекс. Пара также воспитывает совместную дочь Алису.
Как сообщали Юга.ру, зимой в «Краснодар» может перейти капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, у которого возник конфликт с главным тренером Массимо Каррерой. Ранее футболист объявил о намерении развестись со своей супругой Дарьей после девяти лет совместной жизни. Сейчас стороны обвиняют друг друга в изменах и делят имущество.
И другие события Краснодара с 28 по 30 сентября
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