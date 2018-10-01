Футболист «Краснодара» Мамаев помирился с женой Аланой. Три дня назад она объявила о разводе

Жена полузащитника «Краснодара» Алана Мамаева сообщила, что помирилась с мужем после объявления о разводе

О возможном расставании с мужем Мамаева сообщила у себя в инстаграме. Позже она удалила подпись на фотографии.

«Да, мы помирились и уже все хорошо», — ответила Мамаева на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс» о том, почему она удалила подпись к фото.

Она уточнила, что у нее с мужем не было конфликта — «было недопонимание» и все разрешилось.