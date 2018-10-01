Футболист «Краснодара» Мамаев помирился с женой Аланой. Три дня назад она объявила о разводе

Краснодарский край

Распечатать

Жена полузащитника «Краснодара» Алана Мамаева сообщила, что помирилась с мужем после объявления о разводе

О возможном расставании с мужем Мамаева сообщила у себя в инстаграме. Позже она удалила подпись на фотографии.

«Да, мы помирились и уже все хорошо», — ответила Мамаева на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс» о том, почему она удалила подпись к фото.

Она уточнила, что у нее с мужем не было конфликта — «было недопонимание» и все разрешилось.

Читайте также:

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также они воспитывали сына Аланы от первого брака.

Как сообщали Юга.ру, 28 сентября Алана Мамаева опубликовала у себя в инстаграме фото с детьми и написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам». Она рассказала журналистам о разводе с Павлом, не уточнив причины. 

«Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — поделилась она.

Краснодар ФК «Краснодар»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Адвокаты Михаила Беньяша задержали участников драки в Санкт-Петербурге
Минпромторг предлагает разрешить продажу пива ночью
Футболист «Краснодара» Мамаев помирился с женой Аланой. Три дня назад она объявила о разводе
Самолет из Сочи экстренно сел в Краснодаре
В Краснодаре открыли проезд по улице Тургенева от Гагарина до Бабушкина
Футболисты «Ростова» обыграли «Спартак» в матче премьер-лиги

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале