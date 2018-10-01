Футболист «Краснодара» Мамаев помирился с женой Аланой. Три дня назад она объявила о разводе
Жена полузащитника «Краснодара» Алана Мамаева сообщила, что помирилась с мужем после объявления о разводе
О возможном расставании с мужем Мамаева сообщила у себя в инстаграме. Позже она удалила подпись на фотографии.
«Да, мы помирились и уже все хорошо», — ответила Мамаева на вопрос журналиста «Спорт-Экспресс» о том, почему она удалила подпись к фото.
Она уточнила, что у нее с мужем не было конфликта — «было недопонимание» и все разрешилось.
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Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них есть совместная дочка Алиса, а также они воспитывали сына Аланы от первого брака.
Как сообщали Юга.ру, 28 сентября Алана Мамаева опубликовала у себя в инстаграме фото с детьми и написала: «Присоединяюсь к отряду одиноких мам». Она рассказала журналистам о разводе с Павлом, не уточнив причины.
«Мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — поделилась она.
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