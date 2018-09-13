Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова: «Мои любимые дагестанцы, давайте жить дружно»

Дагестан

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал конфликт артиста Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова

В инстаграме Тимати 13 сентября появилось видеообращение с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Артист подписал пост: «Кто не понял, тот поймет». 

Кадыров призвал Нурмагомедова и Тимати перестать ссориться, и обратился к жителям Дагестана. 

«Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто, да. Лучше, чтобы к нам приезжали гости. Мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — написано в посте.

Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым начался после того, как 9 сентября в Дагестане отменили концерты Егора Крида и других участников лейбла Black Star из-за многочисленных угроз в социальных сетях. Спортсмен в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент: «Невелика потеря».

В ответ на это основатель лейбла Тимати на следующий день записал в инстаграме видеообращение к спортсмену, где назвал его позицию неправильной. Он предложил Нурмагомедову разрешить конфликт мирно, «без глупых межнациональных конфликтов». 

Боец ответил Тимати в своем инстаграме, сказав, что никто не имеет права ему указывать, что говорить. Он также обратился к мужчинам Дагестана.

«Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — сказал Нурмагомедов.

Тимати тоже ответил Нурмагомедову, указав на то, что никто не имеет права указывать ему, где проводить концерты.

«Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах», — сказано в посте продюсера.

Фраза «Кто не понял, тот поймет» впервые была упомянута в 2016 году в инстаграме Кадырова, когда он опубликовал видео с экс-премьером РФ и председателем партии ПАРНАС Михаилом Касьяновым, взятым под прицел. Позже глава Чечни рассказывал, что сам снялся в фильме «Кто не понял, тот поймет» некого голливудского режиссера. К посту Кадыров прикрепил кадры будущего фильма, на которых он в окружении камуфлированных джипов бежит по горной дороге с пулеметом и стреляет в воздух. Больше о картине ничего неизвестно.

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