Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова: «Мои любимые дагестанцы, давайте жить дружно»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал конфликт артиста Тимати и бойца Хабиба Нурмагомедова

В инстаграме Тимати 13 сентября появилось видеообращение с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Артист подписал пост: «Кто не понял, тот поймет».

Кадыров призвал Нурмагомедова и Тимати перестать ссориться, и обратился к жителям Дагестана.

«Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры, никто, да. Лучше, чтобы к нам приезжали гости. Мы должны развивать Кавказ, туризм. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — написано в посте.

Конфликт между Тимати и Нурмагомедовым начался после того, как 9 сентября в Дагестане отменили концерты Егора Крида и других участников лейбла Black Star из-за многочисленных угроз в социальных сетях. Спортсмен в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент: «Невелика потеря».

В ответ на это основатель лейбла Тимати на следующий день записал в инстаграме видеообращение к спортсмену, где назвал его позицию неправильной. Он предложил Нурмагомедову разрешить конфликт мирно, «без глупых межнациональных конфликтов».

Боец ответил Тимати в своем инстаграме, сказав, что никто не имеет права ему указывать, что говорить. Он также обратился к мужчинам Дагестана. «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — сказал Нурмагомедов.

Тимати тоже ответил Нурмагомедову, указав на то, что никто не имеет права указывать ему, где проводить концерты. «Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах», — сказано в посте продюсера.