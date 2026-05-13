Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно
Анну Минькову осудили за мошенничество и отмывание денег. Чиновнице смягчили наказание и дали условный срок
13 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и отмывание денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Она получила наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно со штрафом в 700 тыс. рублей и лишением права три года занимать должности на госслужбе.
Суд установил, что в 2022 году Анна Минькова поддержала кандидатуру сестры застройщика для назначения на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После того как родственница получила это место, чиновница через посредника попросила застройщика приобрести квартиру в ЖК «Арбат» рыночной стоимостью больше 12 млн рублей по заниженной цене — 5 млн 439 тыс. 227 рублей. При этом Минькова не собиралась платить за жилье, рассчитывая, что никто не предъявит к ней претензий.
Квартиру общей площадью 63 кв. метра оформили на мать подсудимой. Однако деньги за недвижимость не поступили на счет строительной организации ни в каком объеме. В дальнейшем бывшая чиновница переоформила квартиру на своего сына.
По решению суда недвижимость конфисковали и обратили в собственность государства.
Прокуратура запрашивала для Миньковой 5 лет лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа.
Напомним, 27 января сотрудники ФСБ задержали Анну Минькову по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения. Возможные финансовые махинации связаны с эксплуатацией здания поликлиники в Краснодаре. Свекровь Миньковой, пока та занимала пост вице-губернатора, сдавала помещение для поликлиники № 16 на улице Трошева. Октябрьский районный суд отправил экс-чиновницу под домашний арест.
В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество Миньковой на сумму больше 330 млн рублей. Ведомство установило, что чиновница приобрела недвижимость и автомобили, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы. Активы она оформляла на родственников.
В апреле Прикубанский районный суд частично удовлетворил иск. У семьи изъяли 21 объект общей стоимостью больше 110 млн рублей, а еще 90 млн взыскали за уже проданные активы.
Кроме того, Минькова завладела двухкомнатной квартирой от застройщика Байзета Нехая. В суде экс-чиновница признала вину и добровольно компенсировала ущерб в 5,4 млн рублей.
Как писали Юга.ру, за первые три месяца 2026 года ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае достиг 2,4 млрд рублей.