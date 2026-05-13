Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно

13 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что экс-замгубернатора Кубани Анну Минькову признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и отмывание денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Она получила наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев условно со штрафом в 700 тыс. рублей и лишением права три года занимать должности на госслужбе.

Суд установил, что в 2022 году Анна Минькова поддержала кандидатуру сестры застройщика для назначения на должность директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После того как родственница получила это место, чиновница через посредника попросила застройщика приобрести квартиру в ЖК «Арбат» рыночной стоимостью больше 12 млн рублей по заниженной цене — 5 млн 439 тыс. 227 рублей. При этом Минькова не собиралась платить за жилье, рассчитывая, что никто не предъявит к ней претензий.

Квартиру общей площадью 63 кв. метра оформили на мать подсудимой. Однако деньги за недвижимость не поступили на счет строительной организации ни в каком объеме. В дальнейшем бывшая чиновница переоформила квартиру на своего сына.

По решению суда недвижимость конфисковали и обратили в собственность государства.

Прокуратура запрашивала для Миньковой 5 лет лишения свободы и 700 тыс. рублей штрафа.