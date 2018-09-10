Тимати указал на неправоту Нурмагомедова, заступившись за Егора Крида после отмены концерта в Дагестане

Рэпер Тимати обратился к бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову из-за угроз, которые поступили в адрес артистов лейбла Black Star от жителей Дагестана

Как сообщали Юга.ру, 9 сентября стало известно об отмене концерта Егора Крида в Дагестане из-за многочисленных угроз в адрес артиста. Боец Хабиб Нурмагомедов в своих «историях» инстаграма прокомментировал событие: «Невелика потеря». Сейчас эта история недоступна.

10 сентября Тимати опубликовал в своем инстаграме видео с обращением к Нурмагомедову, в котором рассказал, что проанализировал песни дагестанских артистов, и обнаружил, что они не сильно отличаются от московских исполнителей.

«Я хочу сказать тебе, что мы с большим уважением относимся к Дагестану и Кавказу в целом. И есть много людей, которые переживают из-за неприезда Егора Крида и MC Doni, потому что они любят их творчество, слушают их песни. В песнях нет призывов к экстремизму и насилию. Да, там присутствует любовная лирика. Я понимаю, что многие песни тебе не близки и не нравятся, и надо уважать чужое мнение. Но поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать потому, что это не нравится лично тебе, — это немножко неправильно, — считает Тимати. — Мы же не призываем своих фанатов не ходить на твои бои или игнорировать какие-то федерации. По мне, это глупо».

Продюсер сказал, что ждет ответа или звонка от бойца, и выразил надежду, что они смогут трезво и правильно урегулировать ситуацию без глупых межнациональных конфликтов.