Журналюги или журналисты? Губернатор Кондратьев заявил, что в 330 кубанских СМИ работают 10 тысяч человек

С речью выступил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что в регоине действуют 330 СМИ, в которых работают 10 тысяч сотрудников.

«Коллеги, на вас, на четвертую власть, очень большая ответственность. Каждое утро мы идем вперед, меняем свою жизнь и окружающих. Разбираемся в проблемах и пытаемся их решить. Вы люди очень умные, талантливые, одаренные, быстро вникающие в любую жизненную ситуацию. Сохраняющие объективность и нацеленные на разрешение проблемы других людей. Это сегодня и есть кубанская журналистика. Люди вам верят, вас слушают, вас смотрят», — заявил Кондратьев.

Он добавил, что, по его мнению, в регионе отличного качества радио, местные новостные телеканалы и информационные интернет-порталы.