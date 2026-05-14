Журналюги или журналисты? Губернатор Кондратьев заявил, что в 330 кубанских СМИ работают 10 тысяч человек
Губернатор Краснодарского края поздравил представителей региональных СМИ с Днем кубанской журналистики
14 мая в Краснодаре состоялось торжественное празднование Дня кубанской журналистики. В филармонии собрались представители ведущий СМИ региона.
С речью выступил губернатор Вениамин Кондратьев. Он заявил, что в регоине действуют 330 СМИ, в которых работают 10 тысяч сотрудников.
Читайте также:
«Коллеги, на вас, на четвертую власть, очень большая ответственность. Каждое утро мы идем вперед, меняем свою жизнь и окружающих. Разбираемся в проблемах и пытаемся их решить. Вы люди очень умные, талантливые, одаренные, быстро вникающие в любую жизненную ситуацию. Сохраняющие объективность и нацеленные на разрешение проблемы других людей. Это сегодня и есть кубанская журналистика. Люди вам верят, вас слушают, вас смотрят», — заявил Кондратьев.
Он добавил, что, по его мнению, в регионе отличного качества радио, местные новостные телеканалы и информационные интернет-порталы.
День кубанской журналистики отмечают 5 мая. Праздник в честь сотрудников печатных СМИ, радио и телевидения Краснодарского краяу чредили в 1996 году. Дата связана с выходом первого номера газеты «Прикубанская правда», основанной Митрофаном Сединым. Это произошло 5 мая 1917 года.
Наопмним, в мае 2016 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе торжественного приема в честь Дня кубанской журналистики дал свое определение тому, кто такие «журналюги». По его мнению, они искажают факты под свои цели, пишут на искусственно раздутую тему, вырывают данные из контекста, любят скандалы.
Как писали Юга.ру, «Кубань 24», ГТРК «Кубань» и другие госСМИ региона проигнорировали задержание и домашний арест Анны Миньковой.