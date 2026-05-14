В Таганроге разрешили прерывать ЕГЭ И ОГЭ из-за воздушных тревог

Власти Таганрога объяснили, как будут проходить итоговые экзамены в школах в случае воздушной тревоги

13 мая в администрации Таганрога сообщили изданию DonDay, что в городе утвердили регламент проведения выпускных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) во время воздушных тревог. Власти разрешили прерывать тестирование в случае угрозы с воздуха. Школьников и педагогов будут переводить в укрытия.

Как это будет работать?

После отбоя тревоги учащиеся смогут вернуться в аудитории. Время экзамена увеличат ровно на столько минут, сколько школьники провели в убежище.

Выпускники могут отказаться продолжать работу и уйти домой. В этом случае они смогут пересдать экзамен в резервный день.

Ранее Рособрнадзор разрешил прерывать итоговые экзамены в приграничных территориях в случае тревоги. Напомним, в Белгородской, Брянской и Курской областях выпускники ряда школ могут вовсе отказаться от ЕГЭ, получив аттестат по текущим оценкам.



Отметим, что Таганрог регулярно подвергается атакам. Один из самых тяжелых инцидентов произошел в ноябре 2025 года: тогда в результате обстрела три человека погибли, минимум десять получили ранения.