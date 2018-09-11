Тимати ответил Нурмагомедову: Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах
Основатель лейбла Black Star Тимати ответил спортсмену Хабибу Нурмагомедову и сказал, что никто не может указывать, где ему проводить концерты
Как сообщали Юга.ру, Black Star 9 сентября отменил концерт Егора Крида и других артистов лейбла в Дагестане из-за многочисленных угроз в социальных сетях. Боец Хабиб Нурмагомедов в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент и сказал, что «невелика потеря».
В ответ основатель музыкального лейбла Black Star Тимати 10 сентября написал в своем инстаграме, что Нурмагомедов неправ, и предложил решить недоразумение «без глупых межнациональных конфликтов». На следующий день боец ответил Тимати, что они могут проводить концерты каждый день, но он будет говорить, что думает.
«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение, — это смешно», — говорится в посте.
В тот же день Тимати опубликовал еще один пост, где сказал, что никто не может ему указывать, где проводить концерты, а где — нет. Он пояснил «для всех недалеких и узколобых», что разжигание межнациональных конфликтов преследуется законом.
«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. Пока вы ничего из этого не соблюдаете и пытаетесь вести нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной аудитории», — сказано в посте.
Артист подчеркнул, что не хотел этого разговора и всегда с уважением относился к спортсменам-бойцам, однако «грань перечеркнута, слов уже не вернуть».
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Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою.
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