Тимати ответил Нурмагомедову: Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах

Основатель лейбла Black Star Тимати ответил спортсмену Хабибу Нурмагомедову и сказал, что никто не может указывать, где ему проводить концерты

Как сообщали Юга.ру, Black Star 9 сентября отменил концерт Егора Крида и других артистов лейбла в Дагестане из-за многочисленных угроз в социальных сетях. Боец Хабиб Нурмагомедов в своих сториз в инстаграме прокомментировал инцидент и сказал, что «невелика потеря».

В ответ основатель музыкального лейбла Black Star Тимати 10 сентября написал в своем инстаграме, что Нурмагомедов неправ, и предложил решить недоразумение «без глупых межнациональных конфликтов». На следующий день боец ответил Тимати, что они могут проводить концерты каждый день, но он будет говорить, что думает.

«Если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение, — это смешно», — говорится в посте.

В тот же день Тимати опубликовал еще один пост, где сказал, что никто не может ему указывать, где проводить концерты, а где — нет. Он пояснил «для всех недалеких и узколобых», что разжигание межнациональных конфликтов преследуется законом.

«Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего и не ругайтесь матом. Пока вы ничего из этого не соблюдаете и пытаетесь вести нравственную мораль, вы выглядите смешно в глазах собственной аудитории», — сказано в посте.