Тимати ответил Нурмагомедову: Если говорить о религии, не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах

Никто мне, в моей стране, не будет указывать, где давать концерты а где их не давать. Так же для всех не далеких, узколобых - разжигание межнациональных конфликтов на почве «религиозных соображений» достаточно зыбкая почва в 2018, она так же преследуется законом. Если мы говорим о религии: тогда не деритесь за деньги и не выставляйте фото с ринга в трусах, не добивайте лежачего, и не ругайтесь матом. А пока вы все это не соблюдаете сами, но пытаетесь вести глубоко-нравственную мораль, вы выглядите смешно, в глазах собственной же аудитории, для этого достаточно почитать комментарии под вашими же собственными публикациями. Я до последнего не хотел этого разговора, и всегда с уважением относился к этой команде спортсменов. Но грань перечеркнута, слов назад не вернуть. Все будет так как будет. Бог вам судья. Удачи в предстоящем бою.