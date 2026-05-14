Риск паводков и ветер до 25 м/с. До конца недели Краснодарский край накроет непогода

На Кубани объявили штормовое предупреждение до воскресенья. В регионе прогнозируют ливни, град и сильный ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани ожидается резкое ухудшение погоды, которое продлится до конца недели — 17 мая. Регион (за исключением Сочи) накроют сильные дожди и залповые ливни с грозой и градом. Ситуацию осложнит штормовой ветер, порывы которого могут достигать 20–25 м/с.



По данным синоптиков, пик ливней придется на пятницу и выходные. Из-за обильных осадков на реках бассейна Кубани на юго-востоке края возможны подъемы уровней воды, местами — выше неблагоприятных отметок.

В Лабинском и Мостовском районах уже зафиксировано критическое переувлажнение почвы, что увеличивает риски для аграриев и вероятность подтоплений.



Температура воздуха в крае ночью — 10–15 °C, днем — не выше 21 °C. На Черноморском побережье ночью — 11–16 °C, днем — 15–20 °C.



В Краснодаре в ближайшие дни тоже прогнозируют сильный дождь. Температура воздуха ночью — 12–14 °C, днем — 18–22 °C.